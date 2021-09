Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Garage

Gescher (ots)

Zwei Fahrräder sowie Werkzeuge unter anderem des Herstellers Stihl haben Unbekannte in Gescher entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen brachen die Täter ein Garagentor an der Bahnhofstraße auf. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

