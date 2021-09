Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vorsicht! Taschendiebe!

Borken (ots)

Am Samstag wurde eine 76 Jahre alte Borkenerin Opfer von Taschendieben. Die Seniorin war an dem Grabkerzenautomaten auf dem Friedhof am Butenwall durch den Täter angesprochen und um Kleingeld gebeten worden. Als die Geschädigte in ihrem Portemonnaie nach Kleingeld suchte, griff der Dieb zu und entwendete das Scheingeld aus der Geldbörse. Anschließend flüchtet er durch den Haupteingang. Die Geschädigte lief hinterher, konnte den Täter aber nicht mehr erblicken. Täterbeschreibung: Ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige "gute" Statur, dunkle kurze Haare, gepflegte Zähne, gepflegtes Äußeres, vermutlich südländischer Herkunft, bekleidet mit einer hellen Hose und einer blauen Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

