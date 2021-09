Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallflucht auf dem Prozessionsweg

Borken-Weseke (ots)

Am Freitagabend beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Skoda Karoq und richtete dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an. Der Wagen hatte zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht am Prozessionsweg auf einem Grünstreifen in der Bauernschaft, gegenüber einer Hofeinfahrt, mit eingeschaltetem Parklicht gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

