Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bäckereifiliale

Gronau (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 04.15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckereifiliale an der Neustraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Außentür und zwei Schränke im Inneren auf. Zurzeit steht nicht fest, ob die Täter etwas entwendeten.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell