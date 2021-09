Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ahaus (ots)

Am späten Samstagabend stürzte ein 38-jähriger Radfahrer aus Ahaus gegen 22.45 Uhr auf dem Adenauerring und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr er den Radweg des Adenauerrings als letzter in einer Gruppe bevor es zwischen der Feuerwache und einem Autohändler zu dem Sturzgeschehen ohne Fremdeinwirkung kam. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik nach Enschede.

