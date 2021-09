Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Tresor führt zum Tatort

Schöppingen (ots)

Auf dem Schöppinger Berg hat ein Zeuge am Donnerstagmorgen einen aufgebrochenen Tresor gefunden. Zurückgelassene Papiere führten schließlich zu einem Tatort in Schöppingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 09.30 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Kalkofen. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher das Stahlbehältnis, welches sie am späteren Fundort aufgebrochen zurückließen. Die Beute war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

