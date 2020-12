Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

SundernSundern (ots)

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Sundern befuhr am Samstag gegen 13.45 Uhr die Hachener Straße in Richtung Sundern. Im Bereich der dortigen Fußgängerampel beachtete er das Rotlicht nicht und erfasste ein 6-jähriges Mädchen aus Hachen, welches mit zwei weiteren Mädchen die Straße überqueren wollte. Der Pkw kam danach ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun, streifte ein geparktes Fahrzeug, stieß gegen ein Verkehrsschild und kam an einer Brücke zum Stillstand. Glücklicherweise wurde die 6-Jährige nur leicht verletzt. Da beim Unfallverursacher der begründete Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss und anderen berauschenden Mitteln stand, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Entnahme von Blutproben angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (DS)

