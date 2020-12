Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt

ArnsbergArnsberg (ots)

Am Freitag gegen 23.30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw und seine Insassen einer Kontrolle auf der Hüstener Straße unterziehen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt fort über die L743 und die B229 bis in den Ortsteil Müschede. Im Bereich der Straße Krakeloh fuhr der Fahrer in eine Sackgasse und konnte dort gestellt werden. Der bislang unbekannte Beifahrer konnte zu Fuß fliehen. Der 28-jährige Fahrer des Pkw wurde zur Polizeiwache Arnsberg gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. (DS)

