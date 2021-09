Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Vermeintliche Spendensammlerin verschafft sich Zugang

Südlohn (ots)

Trickdiebe haben eine Frau in Südlohn am Donnerstag um Bargeld und Schmuck gebracht. Gegen 11.00 Uhr hatte eine Unbekannte bei der Südlohnerin geklingelt und behauptet, Spenden zu sammeln. Es gelang der Täterin, die Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln und in die Wohnung in einer Senioreneinrichtung zu kommen.

Das nutzte ihr Komplize, um unbemerkt ins Schlafzimmer zu schleichen. Als die Unbekannte die Wohnung verließ, bemerkte die Geschädigte auch den Mann. Beide entfernten sich, wobei eine dritte Person außerhalb auf sie gewartet hatte. Die angebliche Spendensammlerin war circa 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank, längere schwarze glatte Haare, bekleidet mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose; der Mann war ebenfalls circa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze schwarze, gescheitelte Haare, Bart, bekleidet mit einer grauen Jogginghose. Bei der wartenden Person handelte es sich um eine Frau, ebenfalls circa 25 Jahre alt, schwarze kurze Haare, korpulent, bekleidet mit einer dunklen Jacke. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. Die beschriebene Masche ist eine von vielen, mit denen Trickdiebe unterwegs sind. Mal kommen sie als vermeintliche Techniker, mal geben sie eine angebliche Notlage vor oder stellen sich wie hier als Spendensammler vor. Darüber hinaus stellt die Polizei fest, dass die Täter dabei gezielt Senioren ins Visier nehmen und sich auch nicht scheuen, entsprechende Wohnanlagen aufzusuchen. Über die Vorgehensweise und die Tricks der Täter informiert die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/.

