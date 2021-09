Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Schnellheizer abmontiert und gestohlen

Raesfeld (ots)

Ein Heizgerät haben Diebe in Raesfeld aus einem Sanitärgebäude gestohlen. Die Täter bauten den fest montierten Schnellheizer der Marke Stiebel ab und nahmen ihn mit. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch, 09.30 Uhr, und Donnerstag, 08.45 Uhr, an einem Stellpatz für Reisemobile am Südring. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

