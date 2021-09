Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Mit Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Verletzungen haben ein 16-jähriger Motorradfahrer und sein gleichaltriger Sozius am Donnerstag in Borken-Weseke bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Borkener hatte gegen 15.25 Uhr die Südlohner Straße, Bundesstraße 70, aus Richtung B525 kommend in Richtung Weseke befahren. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

