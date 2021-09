Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallgegner nicht erreichbar

Bocholt (ots)

Ein Auffahrunfall mit Sachschaden, ein klärendes Gespräch unter den Beteiligten - für den Fahrer des vorderen Fahrzeugs schien die Angelegenheit damit geklärt. Doch kurz darauf stellte sich heraus: Der andere Beteiligte hatte ihm persönliche Daten angegeben, unter denen dieser nicht zu erreichen ist. Jetzt hofft das Verkehrskommissariat in Bocholt auf Hinweise durch Zeugen eines Unfalls, der sich dort bereits am Dienstag, 17. August, abgespielt hat. Ein 69-Jähriger hatte gegen 17.45 Uhr die Münsterstraße in Richtung Bocholt befahren. Als der Bocholter in Höhe der Ampel an der Blücherstraße anhalten musste, fuhr das Fahrzeug hinter ihm auf seines auf. Der Fahrer war circa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte einen dunklen Teint; er fuhr einen Pkw der Marke Ford in einem hellen Gelb- oder Goldton; Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

