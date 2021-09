Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Taschendieb vor Verbrauchermarkt

Gescher (ots)

Ein Portemonnaie entwendet hat ein Unbekannter am Donnerstag in Gescher. Als die Geschädigte gegen 14.00 Uhr ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Die Geldbörse hatte sie in ihren Einkaufskorb gelegt, der beim Betreten des Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße im Einkaufswagen stand. Mutmaßlich verantwortlich für die Tat ist ein Mann, der die Geschädigte mit einer Rose in der Hand im Eingangsbereich des Markes in gebrochenem Deutsch angesprochen hatte. Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: circa 1,75 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, dunkler Teint, schlanke Statur sowie dunkle lockige Haare. Er trug eine Jacke in zwei verschiedenen Blautönen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell