Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Raesfeld (ots)

Zu einem folgenreichen Auffahrunfall ist es am Donnerstag in Raesfeld-Erle gekommen. Ein 55-Jähriger war gegen 11.55 Uhr auf der Rhader Straße aus Richtung Erle kommend in Richtung Rhade unterwegs. Als er nach links in eine Zufahrt abbiegen wollte, hielt der Schermbecker seinen Wagen verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 74-Jähriger Dorstener fuhr mit seinem Pkw auf das stehende Auto. Dieses prallte durch die Wucht der Kollision gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 74-Jährige noch nach links ausweichen wollen. Dabei streifte er das Fahrzeug einer entgegenkommenden 38-jährigen Dorstenerin. Diese wich nach rechts aus und geriet von der Fahrbahn ab. Da sich am Unfallort für den 74-Jährigen Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen ließ, kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 55-Jährige und die 38-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die Rhader Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Hohe von circa 46.000 Euro.

