Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Str., Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Coesfeld (ots)

Aus ungeklärten Gründen kam es am 04.07.2021, um 05:00 Uhr, auf der Sendener Str. in Lüdinghausen zu einem Unfall mit Personenschaden. Der mit zwei männlichen Sendenern besetzte PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb letztendlich im Straßengraben mit einem Toalschaden liegen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten zwei männliche Personen im Alter von 27 und 34 auf ein angrenzendes Feld. Dort konnten die Personen gestellt werden. Beide Personen machten einen alkoholisierten und nicht verkehrstüchtigen Eindruck. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügten sie nicht. Die verletzten schwerverletzten Personen wurden in nahgelegene Krankenhäuser gebracht, wo diesen Blutproben entnommen wurden. Eine der beiden Personen leistete noch im Rettungswagen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell