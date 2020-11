Polizei Düren

POL-DN: Tageseinbruch in Wohnung

DürenDüren (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Yorckstraße auf. Augenscheinlich entwendeten die Einbrecher Nichts.

Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr betraten die Täter das Wohnhaus und hebelten im Erdgeschoss die Tür zu einer Wohnung auf. Nach Angabe der Bewohner betraten sie die Wohnung augenscheinlich jedoch nicht. Trotzdem sicherte die Kriminalpolizei die Spuren am Tatort und leitete Ermittlungen ein.

Zeugen, denen im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Yorckstraße aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen

