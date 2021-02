Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand von drei Streifenwagen - vermutlich Brandstiftung als Ursache

Recklinghausen (ots)

Nach dem Brand von drei Funkstreifenwagen am Morgen im Stadtteil Süd Am Neumarkt geht die Polizei zum jetzigen Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell