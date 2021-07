Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sökelandstraße/ Radfahrer übersehen

Coesfeld (ots)

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz an der Sökelandstraße in Coesfeld übersah eine 24-jährige Autofahrerin aus Coesfeld am Freitagnachmittag, 02.07.2021 um 14 Uhr einen 43-jährigen Radfahrer aus Coesfeld. Dieser konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zwar vermeiden, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich leicht.

