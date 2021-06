Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto rollt weg

An einem Verteilerkasten kam ein VW am Dienstag in Biberach zum Stehen.

Ulm

Der VW stand gegen 8.45 Uhr auf einem Grundstück in der Hauptstraße. Die Fahrerin hatte lediglich die Handbremse angezogen. Von dem Gefälle in der Hofeinfahrt rollte der VW rückwärts und stieß gegen einen Verteilerkasten. An Auto und Stromkasten entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

