Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Täter brechen Schuppen auf und entwenden motorisierte Zweiräder

Bützow (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Einbruch in einen Schuppen in Bützow. Am 17.05.2021 wurden das Schloss eines Holztores aufgebrochen und Unbekannte haben zwei Motorräder und eine orange Benzinmotorsäge von Dolmar entwendet. Bei den Zweirädern handelt es sich um eine hellgrüne Schwalbe und eine auffällig, mit weißen Totenköpfen und schwarz/rotem Sitz, gestaltete Honda-Crossmaschine. Der Gesamtschaden wird auf 3.400 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Geräte nimmt die Polizei in Bützow, Telefon 038461-4240, entgegen.

