POL-OH: Außenspiegel von Auto abgetreten - Eingangstür von Jugendeinrichtung beschädigt - Laubbläser gestohlen - Briefkasten durch Feuer beschädigt - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Außenspiegel von Auto abgetreten

Alsfeld - In der Nacht auf Samstag (13.06.), gegen 0:30 Uhr, traten Unbekannte in der Wagnerstraße den linken Außenspiegel eines blauen Opel Astra ab. Das Fahrzeug parkte am Staßenrand vor einem Einfamilienhaus. Der Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Eingangstür von Jugendeinrichtung beschädigt

Alsfeld - Unbekannte steckten zwischen Mittwochmittag (10.06.) und Freitagmorgen (12.06.) einen metallenen Gegenstand in den Schließzylinder der Zugangstür einer Jugendeinrichtung in der Volkmarstraße. Es entstand 250 Euro Sachschaden. Hinweise an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Laubbläser gestohlen

Lauterbach - Am Freitagmittag (12.06.), zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr, stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße einen Laubbläser. Ein Arbeiter hatte den Laubbläser dort für 20 Minuten neben seinem Fahrzeug abgelegt, um anderen Arbeiten nachzugehen. Als er zum Transporter zurückkam, war der Laubbläser verschwunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Briefkasten durch Feuer beschädigt

Schotten - Am Sonntagmittag (14.06.), gegen 11:15 Uhr, zündeten Unbekannte in der Vogelsbergstraße den Inhalt eines Briefkastens an. Glücklicherweise erlosch das Feuer zeitnah von alleine. Das entsprechende Wohnhaus wurde durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand circa 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke - In der Nacht auf Sonntag (14.06.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Tannenwiese" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

