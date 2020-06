POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3800,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag, dem 14.06.2020, gg. 17.00 Uhr in Fulda - Sickels in der Straße Am Schafberg. Eine 67-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Opel Astra, den Anwohnerparkplatz der Straße Am Schafberg 24. Dort wollte die 67-Jährige mit ihrem PKW in einer Parkbucht einparken, streifte aber hierbei einen ordnungsgem. geparkten Audi A 3 und beschädigte diesen erheblich. Ungeachtet dessen stieg die 67-Jährige, nachdem sie ihren Einparkvorgang beendet hatte, aus dem Fahrzeug aus und verließ zu Fuß die Örtlichkeit. Zeugenangaben zufolge kehrte sie zwar nach wenigen Minuten zu ihrem Fahrzeug zurück, stieg in diesen wieder ein und entfernte sich erneut von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach einer weiteren halben Stunde kehrte Unfallverursacherin mit ihrem PKW zwar wieder an die Unfallstelle zurück, aber auch hier machte sie ein weiteres Mal keinerlei Anstalten sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie verließ zu wiederum zu Fuß die Unfallstelle und wiederum ohne ihren Pflichten als Unfall-verursacherin nachzukommen. Gegen die 67-Jährige wurde ein Verfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

