POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Hellweg/ Auto aufgebrochen

Die Beifahrerscheibe des am Hellweg in Hausdülmen geparkten Opel Astra eines 24jährigen Mannes aus Haltern am See schlugen Unbeklannte am Freitag, 02.07.2021 zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr ein und stahlen aus dem Wagen eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

