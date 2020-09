Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zoll findet 5700 Gramm Marihuana am Stuttgarter Flughafen

Stuttgart/München/Niedersachsen (ots)

Am vergangenen Montag entdeckten Zollbeamte des Flughafens Stuttgart im Koffer einer aus Spanien einreisenden 19-Jährigen 5700 Gramm Marihuana. Ermittler des Zollfahndungsamts Stuttgart übernahmen die weitere Aufklärung des Sachverhalts und observierten die aus Niedersachsen stammende gebürtige Gambierin bis München. Dort traf sich die Frau mit einem 25-jährigen Landsmann, bei dem es sich vermutlich um den Hintermann und Empfänger des Marihuanas handelte. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und im Laufe des Dienstags auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts Stuttgart dauern an.

