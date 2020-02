Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb klaut Dönerspieß

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 19. Februar, hat ein Dieb gegen 3 Uhr morgens eine Kiste Leergut sowie einen Dönerspieß aus dem Hof eines Imbisses an der Viktoriastraße gestohlen. Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahren alt sein und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß. Er hat kurze dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen hellen Sportanzug. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

