POL-COE: Senden, Offenbachstraße

Geld aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die am Donnerstag (1.7.) gegen 21.10 Uhr die Beifahrerseite eines geparkten VW Golf einschlugen. Das Bargeld war in der Mittelkonsole abgelegt. Andere Wertgegenstände wurden im Auto zurückgelassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

