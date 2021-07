Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hiddingseler Straße

Katalysator gestohlen

Coesfeld (ots)

Von einem geparkten Opel Astra stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (1.7.) einen Katalysator. Der Diebstahl fiel durch laute Geräusche beim Starten des Autos auf. Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein gleichgelagerter Diebstahl bei der Polizei angezeigt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

