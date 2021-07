Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Betrunkener Autofahrer beschäftigt Polizisten der Wache Dülmen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Mittwoch (30.06.), gegen 20 Uhr, auf der Polizeiwache einen stark betrunkenen Autofahrer, der kurz zuvor auf das Gelände einer nahe gelegenen Tankstelle gefahren sei.

Der Autofahrer konnte in seinem Auto sitzend von den eingesetzten Polizisten angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Als der Mann zur nahe gelegenen Wache gebracht werden sollte, war er kaum in der Lage sich auf den Beinen zu halten. Er schwankte sehr stark und musste sich mehrfach festhalten. Während des Aufenthaltes in der Wache, legte der 48-jährige Pole, mit Wohnsitz in Erfurt, sich auf die Untersuchungsliege und schlief dort ein.

Aufgrund von fehlenden Kontakten wurde der Mann nach der Entnahme der Blutprobe zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Am heutigen Morgen, nach der ersten Ausnüchterung, wurde der Mann entlassen. Seine Autoschlüssel verblieben zunächst auf der Wache, weil er noch nicht wieder fahrtüchtig war.

Ca. drei Stunden später wollte der Mann seine Autoschlüssel abholen. Bei einer erneuten Alkoholkontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht. Anstatt weiter auszunüchtern, hatte der Mann erneut getrunken und es wurde wieder eine erhebliche Alkoholkonzentration in seinem Blut gemessen.

Freundlicherweise durfte der Mann erneut in seine Zelle, wo er nun zum zweiten Mal seinen Rausch ausschläft.

