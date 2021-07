Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Werkzeuge stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (30.6.) aus einem weißen Fiat Ducato. Der Transporter war auf dem Parkplatz vor einem Hotel geparkt. Die Unbekannten brachen eine Tür zum Fahrzeug auf und gelangte so an die Werkzeuge. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

