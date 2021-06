Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Cabrios in Tiefgarage beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 07:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Stoffverdecke zweier Cabrios in einer Tiefgarage in der Johannes-Brahms-Straße in Kornwestheim. Aus einem der Fahrzeuge wurde ein Laptop gestohlen. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt unter Tel. 07154 1313 0 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell