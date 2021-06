Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand aus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum fing am Donnerstag gegen 18:00 Uhr ein VW Passat Feuer. Als der Brand ausbrach, stand der Wagen vor einer Garage in der Südstraße in Asperg. Auch Teile der Garage wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort war, brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte auch das brennende Garagentor und Teile der Holzverkleidung. Der VW wurde bei dem Brand vollständig beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Schäden an der Garage belaufen sich auf etwa 1.000 Euro.

