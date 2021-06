Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Küchenbrand

Ludwigsburg (ots)

Mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Gäufelden am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in die Kirchstraße in Öschelbronn aus. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte auf dem Herd eine Pfanne mit Fett erhitzt und diese dann vermutlich kurzzeitig aus den Augen gelassen. Als sie zurück in die Küche kam, brannte bereits ein Schrank, der sich über dem Herd befand. Die Frau holte einen tatkräftigen Hausmitbewohner zur Hilfe, der den Brand löschte. Die Feuerwehr entfernte den Schrank anschließend. Der Sachschaden dürfte sich auf 1.000 Euro belaufen. Die Frau wurde aufgrund eines Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell