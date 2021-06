Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 17.30 Uhr im "Parkhaus Altstadt" in der Straße "Hinterer Zwinger" in Leonberg in eine Unfallflucht verwickelt war. Der Unbekannte streifte einen Opel, der auf dem Parkdeck 2 abgestellt war, und machte sich anschließend davon. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell