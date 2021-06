Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: BMW fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Donnerstag gegen 15:45 Uhr ein Brand im Fahrgastraum eines in der Friederike-Frank-Straße in Löchgau geparkten BMWs aus. Die Feuerwehr Löchgau, mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort, bekämpfte das Feuer. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und Spezialisten der Spurensicherung werden den Wagen untersuchen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandausbruch machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405 0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

