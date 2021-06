Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Lkw beschädigt zwei Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein Lkw am Donnerstag gegen 11:05 Uhr zwei in der Straße "Hohe Warte" in Ditzingen geparkte Pkw beschädigte, ermittelt das Polizeirevier Ditzingen wegen Verkehrsunfallflucht. Eine 64-Jährige konnte dabei noch beobachten, wie der Lkw-Lenker zwischen ihrem Opel und dem VW eines 66-Jährigen hindurch fuhr, kurz auf Höhe des Opels aus dem Fenster schaute und seine Fahrt fortsetzte. Anschließend konnte die 64-Jährige einen Streifschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an ihrem Wagen und einen beschädigten Außenspiegel beim VW feststellen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352 0 beim Polizeirevier zu melden.

