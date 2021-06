Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtragsmeldung: 49-jähriger Baggerführer nach Arbeitsunfall im Krankenhaus verstorben

Ludwigsburg (ots)

Der 49-jährige Baggerfahrer, der am 14.06.2021 bei einem Arbeitsunfall in Beihingen lebensbedrohlich verletzt wurde, erlag am Donnerstag gegen 21:30 Uhr in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 49-Jährige war mit einem Minibagger eine etwa drei Meter tiefe Böschung abgerutscht. Das Fahrzeug hatte sich dabei überschlagen.

Die Pressemitteilung zum Arbeitsunfall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4941584

