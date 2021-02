Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter entwenden Spardosen

Löhne (ots)

(jd) Ein 38-jähriger Löhner bemerkte gestern gegen 17.45 Uhr, dass sich offenbar ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu seiner Wohnung an der Weihestraße verschafften. Auf einem Regal im Esszimmer bewahrt die Familie normalerweise vier Spardosen auf. Alle vier fehlten, als der Löhne nach Hause kam - und mit ihnen eine vierstellige Summe Bargeld. Der Mann alarmierte umgehend die Polizei. Als die Familie des 38-Jährigen das Haus morgens um kurz nach 7.00 Uhr verlassen hatte, war noch alles an Ort und Stelle. Die Ermittlungen dazu, wie sich die bisher unbekannten Täter Zugang zu der Wohnung verschafft haben, dauern in diesem Fall noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern im Bereich der Weihestraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell