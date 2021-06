Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in der Sommerhofenstraße

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt acht Fahrzeug und 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sindeflingen rückte am Freitag gegen 01.25 Uhr in die Sommerhofenstraße in Sindelfingen aus. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Rauch im Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese lokalisierte die Wohnung, aus der der Rauch zu kommen schien. Als niemand aufmachte, musste davon ausgegangen werden, dass sich die Bewohner in einer hilflosen Lage befinden könnten, worauf die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatten die beiden Bewohner zunächst Essen auf dem Herd vergessen, so dass Rauch entstanden war. Sie löschten das angekokelte Essen selbst ab, entsorgten es und legten sich schlafen. Das Klopfen der Feuerwehr hörten sie deshalb wohl nicht. Das gesamet Haus wurde im Anschluss belüftet und alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell