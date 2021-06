Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Ford-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Ford gesetzt hatte, versuchte sich ein 36 Jahre alter Ford-Fahrer am Donnerstag gegen 19.00 Uhr einer Kontrolle der Polizei zu entziehen. Die Beamten des Polizeireviers Böblingen hatten im Bereich der sogenannten "Tierheimkreuzung" in der Herrenberger Straße in Böblingen eine Kontrollstelle eingerichtet. Auf polizeiliche Weisung hin fuhr der 36-Jährige zunächst auf einen Parkplatz, wo er kontrolliert werden sollte. Im Anschluss wendete er jedoch sofort und flüchtete auf die Bundesstraße 464 in Richtung Holzgerlingen. Eine Streifenwagenbesatzung nahm mit hoher Geschwindigkeit die Verfolgung auf. Zunächst verloren die Beamten den Ford jedoch aus den Augen. Im Bereich der Anschlussstellte Holzgerlingen-Nord entdeckten die Polizisten den Ford jedoch wieder. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Er musste sich einem Atemalkoholtest und anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

