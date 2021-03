Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Einkaufsmarkt

Ratzeburg (ots)

17. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.03.2021 - Mölln

Am 16. März 2021 kam es in der Kolberger Straße in Mölln zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand brachen zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zum Einkaufsmarkt auf. Sie entwendeten Tabakwaren. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ein Täter trug eine helle Hose und dunkle Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell