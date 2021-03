Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt

Ratzeburg (ots)

15. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.03.2021 - BAB 24 / B 404 - Möhnsen

Am 13.03.2021 zogen Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg, dank eines Zeugenhinweises, einen Mann aus dem Verkehr, der mit einem Auto unterwegs war, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Nach bisherigem Erkenntnisstand meldete eine Zeugin einen Mercedes, der unsicher auf der BAB 24 in Richtung Hamburg unterwegs war und an der Anschlussstelle Grande die Autobahn verließ. Die Beamten konnten gegen 19:30 Uhr das Fahrzeug auf der B 404 in Höhe der Abfahrt Lütjensee kontrollieren. Bei dem 72- jährige Fahrer aus dem Schwarzenbeker Umland stellten sie Hinweise auf Alkoholeinfluss fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,98 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und der Führerschein wurde sichergestellt.

Der 72- jährige wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Trunkenheit verantworten müssen.

