Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

15. März 2021 | Kreis Stormarn - 13.03.2021 - Glinde

Am 13. März 2021, gegen 12:30 Uhr konnten Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt in der Breslauer Straße in Glinde beenden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand stellten die Beamten der Polizeistation Glinde bei der Kontrolle eines 58- jährigen Mercedes- Fahrers aus Hamburg Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die Beamten angeordnet. Des Weiteren wurde auch festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der 58- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

