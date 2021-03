Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Transporter nimmt Abkürzung über Friedhof

Ratzeburg (ots)

11. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.03.2021 - Berkenthin

Am 10. März kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu Sachbeschädigungen und der Störung der Totenruhe auf dem Friedhof in Berkenthin.

Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein weißer Kastenwagen mit Hamburger Kennzeichen verbotenerweise von der Friedensstraße auf das Friedhofsgelände. Hier fuhr er über ein Grab und dem dazugehörigen Grabstein. Bei seiner Fahrt stieß er gegen das Dach der Leichenhalle und beschädigte dieses. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Danach fuhr er in die Straße "Am Friedhof" und lieferte dort Pakete aus.

Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30-40 Jahre alt - dunkle, kurze Haare - dunkle Jacke.

Wer kann Angaben zu dem Fahrer, Fahrzeug oder der Fahrt über den Friedhof machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Berkenthin unter der Telefonnummer: 04544/ 734999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell