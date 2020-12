Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Sonnenstudio trotz Verbot betrieben; Bad Fallingbostel: Falsch abgefahren

HeidekreisHeidekreis (ots)

29.12. / Sonnenstudio trotz Verbot betrieben

Walsrode: Am Dienstagmittag stellte eine Streife der Polizei ein in Betrieb befindliches Sonnenstudio im Gewerbegebiet in Walsrode fest. Es wurden eine Mitarbeiterin sowie diverse Kunden - teilweise ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung - angetroffen. Durch die Beamten wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den Betreiber und die Kunden gefertigt. Der Betrieb wurde untersagt und das Studio geschlossen.

29.12. / Falsch abgefahren

Bad Fallingbostel: Nachdem ein Sattelzug am Dienstagabend fälschlicherweise an der Anschlussstelle Dorfmark von der A 7 abfuhr, versuchte der Fahrer diesen Fehler zu beheben, indem er rückwärts auf die Autobahn zurückfuhr. Hierbei übersah er ein bereits hinter ihm stehendes und hupendes Auto, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

