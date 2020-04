Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Weinflaschen aus Keller von Mehrfamilienhaus gestohlen

Freiburg (ots)

Durch die offenstehende Kellertüre gelangten in der Nacht zum Montag, 06.04.2020, Unbekannte in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Tholusweg. Drei Weinflaschen wurden aus einer Auslage entwendet und das Haus wieder über den regulären Hauseingang verlassen. Die Hauseingangstüre wurde offengelassen, möglicherweise wurden der oder die Täter bei ihrem Vorhaben gestört. Der Tatzeitraum liegt zwischen 01.20 Uhr und 06.00 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tholusweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

