Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt

Ratzeburg (ots)

11. März 2021 | Kreis Stormarn - 10.03.2021 - Bargteheide

Am 10. März 2021 meldeten Zeugen in Bargteheide, in der Hamburger Straße einen Autofahrer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontrollierten die Polizeibeamten gegen 03:30 Uhr den gemeldeten Mercedesfahrer. Sie stellten bei dem 60- jährigen Mann aus Bargteheide Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,18 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der 60- Jährige wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell