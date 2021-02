Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht für das Polizeikommissariat Peine

Peine (ots)

Tageswohnungseinbruch in Groß Lafferde

Ein Tageswohnungseinbruch ereignete sich am Freitag, 26.02.2021 in der Südstraße in Groß Lafferde. Bisher unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses und stiegen durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür zwischen 11:30 Uhr und 19:50 Uhr in dieses ein. Mit Schmuck und Bargeld konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt infolge Drogenmissbrauch in Meerdorf

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte der PST Edemissen den 21-jährigen Fahrzeugführer ein Pkw Seat in der Meerdorfer Opferstraße. Während der Kontrolle zeigte der junge Mann körperliche Ausfallerscheinungen. Auf Vorhalt räumte er schließlich den vorangegangenen Konsum von Marihuana ein. Im Fahrzeug des jungen Wendeburgers konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahme werden. Gegen den jungen Mann sind Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet worden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Edemissen

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 22:10 Uhr kontrollierten Beamte der PST Edemissen in der Peiner Straße einen Ford Fiesta aus Celle. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Celle konnten keinen Führerschein vorweisen. Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten müssen. Der 31-jährige Halter des Fahrzeugs duldete wissentlich diese Fahrt und wird sich ebenfalls strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall in Peine

Bereits am Montag, 22.02.2021, gegen 13:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Peine. Eine 79-jährige Peinerin habe zur genannten Zeit den Bahnhofsplatz am dortigen Fußgängerüberweg queren wollen. Hierbei sei sie von einem roten Pkw angefahren worden. Der rote Pkw sei von einer Frau geführt worden. Der älteren Dame seien ebenfalls Busfahrer zur Hilfe gekommen. Die Dame habe weder den Namen noch das Kennzeichen der Fahrzeugführerin. Der geschilderte Sachverhalt wurde der Polizei erst am späten Freitagnachmittag (26.02.) bekannt. Die ältere Frau ist durch den Unfall nicht unerheblich verletzt worden. Zeugen, die benannten Busfahrer und die unbekannte Fahrzeugführerin des roten Pkw werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell