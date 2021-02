Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.02.2021.

Peine (ots)

Angebliche Polizeibeamte erkundigten sich nach ihren persönlichen Werten.

Landkreis Peine, Meerdorf und Stederdorf, 26.02.2021 (Vormittags).

In mindestens 6 Fällen kam es in den Ortschaften Meerdorf und Stederdorf zu Anrufen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Hannover. In jedem Fall erkundigten sich die Anrufer nach ihren persönlichen Werten. Die Polizei warnt vor dieser bereits bekannten Betrugsmasche und bittet, bei einem Anruf nicht weiter darauf zu reagieren. Fallen sie bitte nicht auf diese Betrugsmasche herein. Falls vorhanden, werden sie gebeten, sich die Telefonnummer des Anrufers zu notieren sowie den Namen und die Rückrufnummer des Anrufers zu hinterfragen. Bitte informieren sie ihre Polizei über einen erhaltenen Anruf und sprechen sie mit ihren Angehörigen über diesen Anruf.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell