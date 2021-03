Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tabakgeschäft

Ratzeburg (ots)

12. März 2021 | Kreis Stormarn - 11.03.2021 - Trittau

Am 11. März 2021 kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Tabakgeschäft in der Poststraße in Trittau.

Nach bisherigem Erkenntnisstand zerstörte eine unbekannte Person gewaltsam eine Schaufensterscheibe und gelangte so in das Geschäft. Es wurden diverse Tabakwaren entwendet. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 1,80 - 1,90m groß - ca. 20 Jahre alt - graue Mütze - braune Jacke mit Kapuze - dunkle Jogginghose - dunkle Schuhe mit auffälliger Federung/ Dämpfung - dunkler Rucksack.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Poststraße in Trittau beobachtet? Wer kennt den Täter? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell