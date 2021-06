Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1125

Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Großsachsenheimer Straße (L1125) und dem Albert-Einstein-Platz in Bietigheim-Bissingen. Gegen 12:50 Uhr kam es am Donnerstag dort zu einem Verkehrsunfall, als eine 38-Jährige mit ihrem blauen Dacia Sandero auf der Großsachsenheimer Straße einwärts fuhr und ein 53-Jähriger mit seinem silbernen BMW vom Albert-Einstein-Platz kommend auf die Großsachsenheimer Straße in Richtung Großsachsenheim einbog. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 14.000 Euro. Da beide Fahrzeugführer voneinander abweichende Angaben machen und mehrere andere Pkw an der Unfallstelle unterwegs waren, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen diese Unfallzeugen, sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

